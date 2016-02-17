Медики будут раскрывать врачебную тайну умерших пациентов

Конституционный суд РФ разрешил получать близким медицинскую информацию о покойных, сообщает "Вести: Приморье".

Ранее врачи отказывались выдавать медицинские документы, ссылаясь на то, что эти сведения содержат врачебную тайну. Запрет нельзя было обойти, даже если пациент при жизни дал согласие на то, чтобы родственники получали информацию о ходе лечения.

Сейчас в законе «Об основах охраны здоровья граждан» указан перечень лиц, которые имеют право получить от больницы сведения о причине смерти и диагнозе пациента. Это, в частности, его супруг, близкие родственники, а также лица, указанные в информированном добровольном согласии пациента. При этом закон не определяет правовой режим доступа после смерти пациента к информации о принятых мерах медицинского вмешательства, «в том числе о диагностике, лечении, назначенных медицинских препаратах», указал КС.

«Отказ в таком доступе может быть признан допустимым только в том случае, если при жизни пациент выразил запрет на раскрытие сведений о себе, составляющих врачебную тайну»,— добавили в суде.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]