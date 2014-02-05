На медиков перестанут открывать уголовные дела

В прошедшем году на встречах президента с общественностью к Владимиру Путину дважды обращались с просьбой изменить ситуацию, в которой оказались медики, работающие с наркосодержащими препаратами, сообщает "Вести: Приморье".

Ответственность в этой сфере так велика, что врачи во избежание ошибки предпочитали вообще не назначать терапию нуждающимся в ней онкобольным в первую очередь в хосписах. Любая утрата ампулы лекарства с наркотическим средством вела к уголовному делу.

- Избыточные требования ведут к негативным последствиям - напрягают медицинских работников, не дают им возможности нормально работать, - поддержал обращение Путин на встрече в Светлогорске. - Можно выйти из ситуации очень просто: на уровне медучреждения достаточно коллегиально принять какое-то решение, зафиксировать это в акте. Акт этот должен приобретать характер определенной нормы.

Одним из первых поручений правительству, подписанным президентом в новом году, стало распоряжение «внести изменения в законодательство, предусматривающие освобождение от уголовной ответственности сотрудников медицинских организаций, нечаянно потерявших наркотические или психотропные лекарственные препараты».

Эти изменения коснутся случаев, когда «утрата препаратов не связана с их умышленным выведением в нелегальный оборот и при условии комиссионной фиксации подобной утраты». То есть разбившаяся ампула с лекарством теперь не станет поводом для автоматического возбуждения уголовного дела, отмечает «КП».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]