Время мечтать. Синцзянская молодёжь в условиях мира и стабильности, воцарившихся в регионе в последние годы, впервые учится ставить самые смелые и нестандартные творческие планы на жизнь. Не отстаёт и старшее поколение, осваивающее новые технологии, чтобы вести свои дела более эффективно. О реальной ситуации в СУАР, тему которого нередко используют в политических спекуляциях отдельные страны, продолжает рассказывать корреспондент CGTN Ван Гуань.

Корреспондент CGTN Ван Гуань сказал: "Касаемо Синьцзяна, в Пекине постоянно подчёркивают: за три года здесь не произошло ни одного крупного теракта, стабильность и развитие восстановлены. Как же это отразилось на судьбах людей"?

Музыкант из Синьцзяна Мевлан сказал: "Мое прозвище - «Проблема»: «человек-проблема», «вечная проблема»..."

Тридцатиоднолетний Мевлан днём управляет гостевым домом, а по ночам читает рэп. Говорит - бизнес нужен, чтобы зарабатывать на жизнь, а музыка - чтобы жить!

Музыкант из Синьцзяна Мевлан отметил: "Первый рэп, который я услышал, была песня Эминема в «Восьмой миле»".

И - вау! Я был потрясен - вот, что мне нужно! Рэп рассказывает о реальности, о каждой её детали.

Порой, в погоне за мечтой, ему приходится противостоять этой реальности. За 6 лет он уволился с 2 престижных работ на госслужбе, чтобы остаться на своём пути.

Мевлан добавил: "Да, зарплата была большая, но это было не моё. У нас всего одна жизнь! Как её прожить - решать только вам. Что выбрать - решать только вам. Вот у меня есть мечта. Чтобы китайский рэп, мой родной уйгурский рэп прославился на весь мир".

Мевлан сказал: "Между нашей молодежью и западной нет никаких различий в том, что касается мыслей, предпочтений в одежде, еде, спорте и т.д. Но там, на Западе, этого не осознают. Они не были здесь и не видели нашу жизнь. Если бы они приехали сами, а не судили бы о Синьцзяне по фильмам BBC и роликам с YouTube, они бы поняли, какая у нас продвинутая и очень стильная молодёжь. Парижская Неделя моды отдыхает"!

Путешествие в тысячу миль начинается с одного шага. Путь к стадионам - с положительной оценки незнакомцев.

Однажды ночью Мевлан подрабатывал водителем Didi (китайский аналог Uber). Сначала пассажиру было совершенно неинтересно слушать его рэп. Но...

- Нет, я не хочу это слушать.

Надеюсь, моя песня утешит тех,

чьи сердца разбиты.

Я буду проживать свою жизнь,

какой бы сложной она ни была!

- О, эта песня тронула мое сердце.

Пока Мевлан строит карьеру рэпера, 21-летняя Гульзар мечтает о кино.

Начинающая актриса из Синьцзяна Гульзар сказала: "Меня зовут Гульзар, я этническая киргизка. Мне 21, я изучаю иностранные языки в Кашгарском университете".

- Так ты говоришь по-английски.

- Да, немного.

- Чем ты хочешь заниматься в будущем?

- Я хочу стать актрисой.

- Актрисой?

- Да.

- А у тебя есть любимая актриса?

- Мне нравится Дильраба.

Первым шагом Гульзар было участие в международном конкурсе красоты в Кашгаре. Она заняла второе место, бросив вызов устаревшим стереотипам о том, как девушки в ее регионе должны одеваться и вести себя на публике.

Начинающая актриса из Синьцзяна Гульзар заявила: "Я смотрела конкурсы красоты по телевизору и всегда мечтала в них поучаствовать. Хочу, чтобы весь мир увидел красоту синьцзянских девушек. Нашу уверенность, хорошую форму, индивидуальность - всё".

На юге Синьцзяна, откуда Гульзар родом, уровень поступления в вузы по-прежнему низкий. Помимо нехватки ресурсов, многим девочкам не позволяют получить образование социальные нормы. Гульзар мечтает, чтобы шанс на самореализацию получали все.

Гульзар сказала: "Я думаю, главное - это решительность. С мечтами и решительностью вы сможете всегда идти вперед и осуществить свои мечты".

Тем временем старшее поколение старается понять, как работает цифровая экономика. 55-летний фермер Эмамжан из села Алтай благодаря интернет-продажам и технологии мобильных платежей смог повысить свои доходы в 5 раз.

Фермер из Синьцзяна Эмамжан сказал: "Всё очень изменилось. Мы привыкли продавать свою продукцию на рынке и проводить много времени в дороге. Теперь мы можем торговать и зарабатывать деньги не выходя из дома. В октябре наш доход составил больше 43 тысяч долларов, чистая прибыль - 11,5 тысяч. Вот наши заказы: из Пекина, Шанхая и со всего Китая. За 3 дня мы получили 200 заказов. На базаре мы могли бы продать за это время всего 100 килограммов, а в интернете - 500-600".

И Эмамжан такой не один. В прошлом году онлайн-продажи сельскохозяйственной продукции здесь выросли на 45%. На сегодняшний день смартфонами в Синьцзяне пользуются ошеломляющие 76% населения. Многие активно совершают онлайн-покупки, почти все - интернет-платежи. Так, цифровая экономика, растущая на 10% в год, быстро превращается в главный драйвер роста.

Корреспондент CGTN Ван Гуань сказал: "Не поймите неправильно. Вопросы частной жизни и свободы в Синьцзяне действительно вызывают некоторое беспокойство. И это нужно решать. Но верно и то, что меньше чем за 10 лет ВРП региона вырос больше чем вдвое. Уровень бедности упал до 6%, а число учащихся начальных школ выросло до 99%. Это помогает региону защищаться от нищеты, безграмотности и экстремизма".

А некоторым этот так называемый "дивиденд стабильности" позволяет спокойно воплощать свои мечты.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]