Корреспондент CGTN решил узнать из первых уст, чем живёт местная молодёжь. Видеорепортаж
Время мечтать. Синцзянская молодёжь в условиях мира и стабильности, воцарившихся в регионе в последние годы, впервые учится ставить самые смелые и нестандартные творческие планы на жизнь. Не отстаёт и старшее поколение, осваивающее новые технологии, чтобы вести свои дела более эффективно. О реальной ситуации в СУАР, тему которого нередко используют в политических спекуляциях отдельные страны, продолжает рассказывать корреспондент CGTN Ван Гуань.
Корреспондент CGTN Ван Гуань сказал: "Касаемо Синьцзяна, в Пекине постоянно подчёркивают: за три года здесь не произошло ни одного крупного теракта, стабильность и развитие восстановлены. Как же это отразилось на судьбах людей"?
Музыкант из Синьцзяна Мевлан сказал: "Мое прозвище - «Проблема»: «человек-проблема», «вечная проблема»..."
Тридцатиоднолетний Мевлан днём управляет гостевым домом, а по ночам читает рэп. Говорит - бизнес нужен, чтобы зарабатывать на жизнь, а музыка - чтобы жить!
Музыкант из Синьцзяна Мевлан отметил: "Первый рэп, который я услышал, была песня Эминема в «Восьмой миле»".
И - вау! Я был потрясен - вот, что мне нужно! Рэп рассказывает о реальности, о каждой её детали.
Порой, в погоне за мечтой, ему приходится противостоять этой реальности. За 6 лет он уволился с 2 престижных работ на госслужбе, чтобы остаться на своём пути.
Мевлан добавил: "Да, зарплата была большая, но это было не моё. У нас всего одна жизнь! Как её прожить - решать только вам. Что выбрать - решать только вам. Вот у меня есть мечта. Чтобы китайский рэп, мой родной уйгурский рэп прославился на весь мир".
Мевлан сказал: "Между нашей молодежью и западной нет никаких различий в том, что касается мыслей, предпочтений в одежде, еде, спорте и т.д. Но там, на Западе, этого не осознают. Они не были здесь и не видели нашу жизнь. Если бы они приехали сами, а не судили бы о Синьцзяне по фильмам BBC и роликам с YouTube, они бы поняли, какая у нас продвинутая и очень стильная молодёжь. Парижская Неделя моды отдыхает"!
Путешествие в тысячу миль начинается с одного шага. Путь к стадионам - с положительной оценки незнакомцев.
Однажды ночью Мевлан подрабатывал водителем Didi (китайский аналог Uber). Сначала пассажиру было совершенно неинтересно слушать его рэп. Но...
- Нет, я не хочу это слушать.
Надеюсь, моя песня утешит тех,
чьи сердца разбиты.
Я буду проживать свою жизнь,
какой бы сложной она ни была!
- О, эта песня тронула мое сердце.
Пока Мевлан строит карьеру рэпера, 21-летняя Гульзар мечтает о кино.
Начинающая актриса из Синьцзяна Гульзар сказала: "Меня зовут Гульзар, я этническая киргизка. Мне 21, я изучаю иностранные языки в Кашгарском университете".
- Так ты говоришь по-английски.
- Да, немного.
- Чем ты хочешь заниматься в будущем?
- Я хочу стать актрисой.
- Актрисой?
- Да.
- А у тебя есть любимая актриса?
- Мне нравится Дильраба.
Первым шагом Гульзар было участие в международном конкурсе красоты в Кашгаре. Она заняла второе место, бросив вызов устаревшим стереотипам о том, как девушки в ее регионе должны одеваться и вести себя на публике.
Начинающая актриса из Синьцзяна Гульзар заявила: "Я смотрела конкурсы красоты по телевизору и всегда мечтала в них поучаствовать. Хочу, чтобы весь мир увидел красоту синьцзянских девушек. Нашу уверенность, хорошую форму, индивидуальность - всё".
На юге Синьцзяна, откуда Гульзар родом, уровень поступления в вузы по-прежнему низкий. Помимо нехватки ресурсов, многим девочкам не позволяют получить образование социальные нормы. Гульзар мечтает, чтобы шанс на самореализацию получали все.
Гульзар сказала: "Я думаю, главное - это решительность. С мечтами и решительностью вы сможете всегда идти вперед и осуществить свои мечты".
Тем временем старшее поколение старается понять, как работает цифровая экономика. 55-летний фермер Эмамжан из села Алтай благодаря интернет-продажам и технологии мобильных платежей смог повысить свои доходы в 5 раз.
Фермер из Синьцзяна Эмамжан сказал: "Всё очень изменилось. Мы привыкли продавать свою продукцию на рынке и проводить много времени в дороге. Теперь мы можем торговать и зарабатывать деньги не выходя из дома. В октябре наш доход составил больше 43 тысяч долларов, чистая прибыль - 11,5 тысяч. Вот наши заказы: из Пекина, Шанхая и со всего Китая. За 3 дня мы получили 200 заказов. На базаре мы могли бы продать за это время всего 100 килограммов, а в интернете - 500-600".
И Эмамжан такой не один. В прошлом году онлайн-продажи сельскохозяйственной продукции здесь выросли на 45%. На сегодняшний день смартфонами в Синьцзяне пользуются ошеломляющие 76% населения. Многие активно совершают онлайн-покупки, почти все - интернет-платежи. Так, цифровая экономика, растущая на 10% в год, быстро превращается в главный драйвер роста.
Корреспондент CGTN Ван Гуань сказал: "Не поймите неправильно. Вопросы частной жизни и свободы в Синьцзяне действительно вызывают некоторое беспокойство. И это нужно решать. Но верно и то, что меньше чем за 10 лет ВРП региона вырос больше чем вдвое. Уровень бедности упал до 6%, а число учащихся начальных школ выросло до 99%. Это помогает региону защищаться от нищеты, безграмотности и экстремизма".
А некоторым этот так называемый "дивиденд стабильности" позволяет спокойно воплощать свои мечты.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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