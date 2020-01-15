Во Владивостоке наказан сноубордист за катание по проезжей части дороги во время снегопада

Сотрудники полиции провели проверку видеозаписи, размещенной в социальных сетях, на которой запечатлено, как молодые люди катаются по проезжей части на сноуборде, прицепившись к автомобилю.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ОГИБДД УМВД по г. Владивостоку, во время снегопада двое братьев, 1988 и 1993 года рождения, катались на сноуборде на Русском мосту, а также на улице Алеутской. Полицейские установили личности и местонахождение героев видеоролика.

Сотрудники ГИБДД привлекли нарушителей правил дорожного движения к административной ответственности.

Старший брат, водитель автомашины, привлечен к административной ответственности по части 2 статьи 12.23 Кодекса об административной ответственности Российской Федерации «Нарушение правил перевозки людей». Младший брат, который катался на сноуборде по дорогам общего пользования, привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 12.30 КоАП РФ «Нарушение Правил дорожного движения пешеходом».

Полицейские провели с правонарушителями профилактическую беседу.

Полиция напоминает, что подобного рода развлечения опасны и нередко заканчиваются дорожно-транспортными происшествиями.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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