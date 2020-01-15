Достроить все дома за три года. Правительство Приморья берет проблему ЖСК «Остров» в свои руки. Многострадальный поселок для ученых, преподавателей и многодетных семей планируют сдавать частями. Однако такое решение проблемы не устраивает пайщиков.

Правительство Приморья приняло решение достраивать поселок для ученых поэтапно. В первую очередь отобрали 38 коттеджей с так называемой высокой степенью готовности — до 95%. Из краевого бюджета готовы выделить средства. На дальнейшие этапы — финансирование запросят из федерального бюджета.

Олег Кожемяко, губернатор Приморского края: «Мы дали поручение - организовать рабочую группу и провести проверку ЖСК «Остров» вместе с фондом обманутых дольщиков. Проверить все выполненные объемы работ, их качество, оценку».

В первую очередь комиссия проверит документы застройщиков и подрядчиков, которые не исполнили свои обязательства. Выяснит, что было сделано и по какой стоимости. А затем эксперты решат, как эти компании вернут ЖСК «Остров» оставшуюся сумму: выполнят работы, закупят стройматериалы или вернут деньгами. Под вопросом и качество «почти готовых» домов.

Марина Ващенко, пайщик ЖСК «Остров»: «Во время дождей из-за того, что кровля дырявая, по ней течет вода. Возникают очень большие сомнения в том, что мы получим жилье, годное для проживания».

Больше всего пайщиков волнует идея сдачи поселка по частям. Во-первых, это противоречит внутренним правилам кооператива — в «Острове» действует мораторий на поэтапную сдачу до определения источника финансирования. Во-вторых, люди, чьи дома планируют сдать в последнюю очередь, боятся, что о них попросту забудут.

Иван Нагорный, председатель правления ЖСК «Остров»: «Есть вероятность, что, если сдать эти 38 домов, то остальные члены кооператива будут очень долго ждать получения ключей. Потому что источника финансирования на сегодня нет».

Вместо достройки первой очереди пайщики предлагают «спасти» многоквартирные дома, которые уже разрушаются под воздействием стихии. Еще чуть-чуть и эти постройки придется возводить заново.

Виктор Прохов, член правления ЖСК «Остров»: «Дома-то стоят, они в утеплителе. Их надо облицевать. Никто не делает, никто не говорит про их спасение. И правильно здесь сказали коллеги. Отделите эти 38 домов. Как они будут жить? Как на стройплощадке?»

Сейчас ученые, преподаватели и многодетные семьи, которые ждут свои квадратные метры уже восемь лет, надеются, что правительство региона разработает грамотный план по достройке поселка и добьется федерального финансирования.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]