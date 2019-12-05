Приморцы, которые ждали ключей от своих квартир пять лет, готовятся к новоселью. В Артеме торжественно сдали два дома из числа долгостроев края. Достроить их удалось благодаря инициативе губернатора Приморья. Как удается решать проблему с проблемными домами в рамках краевого закона?

Олеся Цаплина, в предвкушении новоселья, мечтает наконец обустроить гостиную и детскую. Позади — потраченные нервы, бессонные ночи, впереди — ремонт и приятные хлопоты.

Олеся Цаплина, участник жилищного кооператива: «Многие жильцы планируют к Новому году уже заехать. Это свое жилье будет, не надо будет снимать квартиру!»

Три года назад для приобретения жилья по улице Рудничной женщина вступила в жилищно-накопительный кооператив. Застройщики обещали сдать дом через три месяца, но стройка остановилась. Потенциальные жильцы обращались за помощью в местную администрацию, но чиновники лишь разводили руками. Права пайщиков оказались не защищены, их даже не могли признать обманутыми дольщиками. Выход нашел губернатор Приморья в рамках краевого закона.

Олеся Цаплина, участник жилищного кооператива: «Мы оказались в безвыходной ситуации. Олег Николаевич не просто пообещал, он приехал в Артем, собрал нас на собрание… Нас приравняли законопроектом пайщиков к дольщикам и далее нами занимался Фонд обманутых дольщиков…»

По инициативе главы региона, долгостроями в Артеме вплотную занялись представители Корпорации развития Приморья и краевого Фонда поддержки обманутых дольщиков, пообещав сдать два объекта до конца текущего года. И уже в конце ноября дома на Рудничной торжественно сдали в эксплуатацию!

Олег Кожемяко, губернатор Приморского края: «Здесь не было простых решений. Требовалась работа и депутатского корпуса, и администрации президента, и лично президента, который нас поддержал, и у нас появилась возможность на местном уровне использовать средства и краевого бюджета, и корпорации развития Приморского края…»

По словам жителей, многие до сих пор не могут поверить в счастливое решение квартирного вопроса. Наталья и Николай Дешевых с 2014 года ждали ключи от собственного жилья. Теперь, говорят, самое время задуматься о пополнении в семье!

Николай Дешевых, участник жилищного кооператива: «Большое спасибо губернатору, что сдержал свое слово!»

Наталья Дешевых, участник жилищного кооператива: «Понимаете, уже отчаяние было у людей. Люди были в такой ситуации… До сих пор все сидят на мешках и ждут переезда…»

Ключи от своих квартир получили 132 семьи из Артема. Всего же в Приморье Фондом обманутых дольщиков проблемными домами признаны 13 объектов, которые планируют достроить в ближайшие два года.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]