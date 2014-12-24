Сегодня в Приморье продолжают решать проблему обманутых дольщиков. В крае сдали несколько долгостроев — во Владивостоке, а также в Артёмовском городском округе. И новый год несколько семей уже отмечали в собственных квартирах. С одной из них пообщалась Александра Мостовая. Репортаж из села Суражевка.

С чаем и тортом журналистов встречают в семье Будаевых. Для них случившееся — праздник. И это уже сейчас они сквозь смех рассказывают о том, как долго ждали законные квадратные метры. Четыре года хождений по мукам — несколько обращений в городскую администрацию. И бесконечные обещания от застройщика, что дом всё-таки сдадут.

Юлия Будаева, житель дома №52 по улице Ярославская: "На самом деле, столько стоял дом замороженный, его достроили наконец, это просто чудо. Начинаешь верить в чудеса".

Новый год встречали уже в собственной квартире. О своей детской десятилетняя Лиза раньше только мечтала.

Елизавета Будаева, дочь Юлии Будаевой: "Мы были в комнате с родителями. С младшей сестрой".

Заехать в своё жильё они должны были ещё в 2016-ом, но стройку по иронии судьбы заморозили. Юлия и дочери продолжали жить вместе с родителями мужа в двухкомнатной квартире. И до последнего семья не верила, что получит собственное жильё.

Юлия Будаева, житель дома №52 по улице Ярославская: "Страх был, паника, казалось, что всё потеряно уже, разочарование полнейшее, что деньги ушли в никуда".

В свои квартиры пока заехали не все семьи, кто-то ещё занимается ремонтом. Но самое главное для уже «бывших обманутых» дольщиков — что чудо, которое они ждали четыре года, это большой срок, всё-таки произошло. Дом на Ярославской в Суражевке официально сдали в ноября 2019-го. Именно здесь ключи жильцам вручили в ходе официальной церемонии. Это беспрецедентный случай для региона.

Проблемные объекты - на особом контроле у губернатора. По его инициативе в апреле 2019-го в крае создали фонд поддержки обманутых дольщиков. Именно он занимается вопросом достройки замороженных домов.

Олег Кожемяко, губернатор Приморского края: "У нас есть задел и на 2020 год по использованию денежных средств, и на последующие годы, поэтому я думаю, что шаг за шагом мы все эти проблемы, которые, связанные с обманутыми дольщиками будем решать".

А пока маленькая Лиза решает уроки, а муж работает, Юлия собирается в сад за младшей. Счастливые дольщики — так они называют себя теперь. Этот случай вернул семье Будаевых веру не только в чудеса - в людей, которые на ветер слов не бросают.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]