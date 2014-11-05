В Суражевке стало меньше "обманутых дольщиков"

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Сегодня, 22 ноября, был подписан акт ввода в эксплуатацию первого долгостроя - многоквартирный жилой дом по ул. Ярославская, 52 в селе Суражевка. Он больше не является проблемным объектом, жильцы дома больше не «обманутые дольщики», сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Фонд поддержки обманутых дольщиков Приморского края.



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Ключи от своих квартир получат 34 приморские семьи. Поздравляем жителей и тех, кто трудился для успешной сдачи дома!

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]