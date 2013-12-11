Один человек погиб, шестеро пострадавших - в происшествиях на железнодорожных переездах Приморья

За 2019 год на железнодорожных переездах полигона Дальневосточной железной дороги зафиксировано 13 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 7 человек, один из них погиб. Это на 35% меньше, чем в 2018 году - тогда было допущено 20 случаев столкновений автотранспортных средств с поездами, пострадали 7 человек, двое погибли, - сообщили в службе корпоративных коммуникаций ДВЖД.

На территории Хабаровского края произошло 6 ДТП на переездах, на Сахалине – 3, по 2 – в Приморском крае и Еврейской автономной области.

Все случаи произошли по вине водителей автотранспорта, которые грубо нарушили правила дорожного движения, проигнорировав дорожные знаки и запрещающие показания автоматической сигнализации.

Несмотря на то, что количество ДТП за прошедший год уменьшилось, Дальневосточная железная дорога обеспокоена вопросами безопасности на железнодорожных переездах. Для предупреждения подобных случаев постоянно улучшается техническое состояние переездов, а также ведется большая профилактическая работа.

ОАО «РЖД» призывает автомобилистов неукоснительно соблюдать правила дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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