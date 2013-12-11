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«Остановись до переезда»: в крае прошла акция в честь Международного дня безопасности на железнодорожных переездах

«Остановись до переезда»: в крае прошла акция в честь Международного дня безопасности на железнодорожных переездах

Источник фото: «Вести:Приморье»

Сегодня Международный день безопасности на железнодорожных переездах, сообщают «Вести:Приморье».

За прошлый год на полигоне  ДВЖД произошло 13 несчастных случаев, а в этом уже 10. В Приморье чаще всего это происходит на переездах в районе станций Угольная и Надеждинская. Пока смертельных случаев, к счастью, нет, но есть случаи инвалидности.

Железнодорожники и ГИБДД призывают быть внимательными.

Напомним, длина тормозного пути у поездов на скоростных участках доходит до 1 километра. При этом жертв может быть и больше, в случае схода состава с рельсов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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