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«Остановись до переезда»: в крае прошла акция в честь Международного дня безопасности на железнодорожных переездах
Сегодня Международный день безопасности на железнодорожных переездах, сообщают «Вести:Приморье».
За прошлый год на полигоне ДВЖД произошло 13 несчастных случаев, а в этом уже 10. В Приморье чаще всего это происходит на переездах в районе станций Угольная и Надеждинская. Пока смертельных случаев, к счастью, нет, но есть случаи инвалидности.
Железнодорожники и ГИБДД призывают быть внимательными.
Напомним, длина тормозного пути у поездов на скоростных участках доходит до 1 километра. При этом жертв может быть и больше, в случае схода состава с рельсов.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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