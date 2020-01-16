Во Владивостоке у дебошира изъяли наркотики синтетического ряда

К инспекторам дорожно-патрульной службы, которые несли службу в районе Народного проспекта во Владивостоке, за помощью обратились граждане, сообщив, что мужчина с явными признаками опьянения агрессивно себя ведет по отношению к прохожим.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на mvd.vladivostok, полицейские незамедлительно направились по указанному адресу. Стоявший на тротуаре молодой человек, увидев патрульную машину, попытался скрыться от сотрудников Госавтоинспекции, но был задержан. На вопрос, имеются ли у него при себе запрещенные вещества, мужчина ответил отрицательно. Однако в ходе досмотра у него был обнаружен сверток с неизвестным веществом.

Во время досмотра задержанный дебоширил, пытался оказать сопротивление и оскорблял полицейских.

Подозреваемого доставили в отдел полиции №3, где он пояснил, что хранил запрещенное вещество для личного пользования. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения гражданин отказался.

Криминалистическая экспертиза установила, что изъятое вещество является наркотическим средством синтетического ряда массой 0,12 граммов.

В отношении 32-летнего жителя Владивостока составлен административный протокол по части 1 статьи 6.8 Кодекса об административных правонарушениях (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Санкция статьи предусматривает наказание в виде наложения административного штрафа.

Собранные сотрудниками полиции материалы переданы в суд для рассмотрения по существу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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