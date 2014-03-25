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Ложные сведения не сэкономили организации в Приморье 93 млн

Ложные сведения не сэкономили организации в Приморье 93 млн

Фото: pixabay.com

В Приморском крае следователи добились возмещения ущерба многомиллионной налоговой задолженности, сообщает "Вести: Приморье".

Следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю добились возмещение ущерба в ходе расследования уголовного дела об уклонении от уплаты налогов подлежащих уплате организацией, путем непредставления налоговой декларации и включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере.

По версии следствия, руководство коммерческого предприятия, основной деятельностью которого является торговля пищевыми продуктами, в период с 2014 год по 2018 год, уклонилось от уплаты налогов в сумме свыше 93 млн рублей, отметили в пресс-службе ведомства.

Благодаря принятым следователями мерам ущерб, причиненный бюджетной системе Российской Федерации, был погашен в полном объеме, в связи с чем уголовное дело и уголовное преследование в отношении руководства предприятия было прекращено.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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