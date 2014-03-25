Приморский предприниматель «забыл» заплатить 2 млн. налогов





Гигантская сумма невыплаченных налогов стала причиной уголовного преследования приморского бизнесмена, — сообщили «Вестям: Приморье» в СК.

Следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю добились возмещение ущерба в ходе расследования уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 198 УК РФ (уклонение от уплаты налога на доходы физических лиц).

По версии следствия, в период времени с апреля 2016 года по октябрь 2018 года обвиняемый уклонился от уплаты налогов за доход, полученный от предпринимательской деятельности через сеть «Интернет». Он не предоставил налоговые декларации за 2016, 2017, 2018 гг. и сумма задолженности по налогам составила почти 2 млн. рублей.

Благодаря принятым следователями мерам ущерб, причиненный бюджетной системе Российской Федерации, был погашен в полном объеме, в связи с чем уголовное дело и уголовное преследование в отношении обвиняемого было прекращено.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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