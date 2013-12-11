Девочка спасла брата из горящего дома, понимая, что может погибнуть, в селе Воздвиженка
7 января около часа дня семиклассница воздвиженской школы № 1 Валерия Горобец была дома с трехлетним братишкой, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на instagram mark2_che.
Дом у них частный, с пристроенным гаражом и летней кухней. Туда и пошла девочка, чтобы подтопить печь. Занялась делом, но услышала крики брата и бросилась назад. В окне увидела отсветы, сначала подумала, от солнца, оказалось – пламя.
Вбежав в дом, закашлялась от дыма и увидела огонь, плясавший в дверном проеме, ведущем в комнату. Опять выскочила на улицу, чтобы понять, как лучше вытащить брата. Может, разбить окно? Решилась все-таки бежать за ним через дверь.
Братишку искала, задерживая дыхание, практически на ощупь. Прижав плачущего малыша к себе, выскочила на улицу. В одних носках (тапочки в суматохе слетели с ног) добежала до соседей, которые вызвали пожарных и позвонили родителям.
Мальчик не пострадал, Лера закрыла его от пламени. У нее самой оказались обожжены лицо, руки, волосы. Но девочка не обратила на это внимания, для нее главным было спасти брата.
Поступок ученицы нашей школы пообещали оценить сотрудники Госпожнадзора. А представители фонда «Сохрани жизнь» в прошлую пятницу вручили Валерии Горобец новенький сотовый телефон, ведь ее старый сгорел.
Педагоги и ребята гордятся, что в нашей школе учится такая смелая и находчивая девочка.
Отметим, в instagram в адрес девочки передают восторженные комментарии, восхищаясь ее недетским поступком.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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