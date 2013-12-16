Следком Приморья поблагодарил 13-летнюю девочку за героический поступок

7 января 2020 года в селе Воздвиженка Приморского края сгорел дом, в котором проживала многодетная семья. В момент возгорания взрослых дома не было, а в доме находился 2-летний ребенок. Его 13-летняя сестра буквально на минуту вышла подкинуть дрова в котельной, а когда возвратилась, увидела, что помещение объято огнем и сильно задымлено. Не минуты не раздумывая, храбрая девочка вбежала в дом, затем в комнату, на ощупь нашла на кровати плачущего ребенка, взяла его на руки и выбежала из полыхающего в огне дома, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на СК РФ по Приморскому краю.

В домашней одежде и в носках Лера бежала по снегу, держа на руках спасенного брата. Ее приютили соседи, они же вызвали пожарных. Оказавшись в безопасности, Лера почувствовала пощипывание на лице - это были ожоги.

За мужество, смелость и решительность по поручению Председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина Валерии Горобец вручена благодарность за спасение человека в экстремальных условиях.

Такой самоотверженный, решительный и смелый поступок ребенка не был оставлен без внимания и руководство следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю. По мнению и.о. руководителя следственного управления Владимира Фомина, Таким мужеством обладает не всяких взрослый человек. Валерия имеет огромный потенциал, который надо развивать и направить в правильное русло, чтобы в будущем помочь сориентироваться в мире взрослых профессий. В связи чем, в качестве поощрения она так же награждена путевкой во Всероссийский детский центр «Океан», где она будет участвовать в тематической дополнительной общеразвивающей программе «Юный следователь».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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