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«Куклу» вместо денег похитил один из начальников приморского вуза

«Куклу» вместо денег похитил один из начальников приморского вуза

Следствием завершено расследование уголовного дела в отношении начальника Отдела внешнего клининга одного из высших учебных заведений, сообщает "Вести: Приморье". Он обвиняется в покушении на мошенничество.

По версии следствия, в сентябре 2019 года обвиняемый ввел в заблуждение индивидуального предпринимателя (поставщика грунта), заключившего договоры поставки с высшим учебным заведением, где работал обвиняемый, относительно своих полномочий по планированию и организации закупок для нужд вуза, а также полномочий по заключению договоров на  поставку. Он также сообщил,  что именно благодаря его полномочиям в последующем вуз будет заключать с предпринимателем аналогичные договоры, но для этого необходимо передать ему 10% денежных средств от полученных  предпринимателем сумм за поставленный растительный грунт, что составило 300 тыс. рублей, отметили в ведомстве.

Таким образом, в указанный период времени потерпевший передал денежные средства в сумме 300 тыс. рублей, из которых 196 тыс. рублей являлись имитацией (муляжом) денежных средств, которые обвиняемый похитил, злоупотребляя доверием и с использованием служебного положения. Однако, преступление не было доведено до конца по независящим от обвиняемого обстоятельствам, поскольку действия были пресечены правоохранительными органами. 

Следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Оперативное сопровождение по уголовному делу  осуществляют сотрудники УФСБ России по Приморскому краю.



Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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