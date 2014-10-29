Новое в Налоговом кодексе. Что нужно знать гражданам

Ирина Ташкинова, главный государственный налоговый инспектор отдела налогообложение доходов физических лиц и администрирования страховых взносов УФНС России по ПК рассказывает о нововведении в Налоговом кодексе. Что нужно знать гражданам

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]