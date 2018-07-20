Дополнительную маркировку начали наносить на автомобили

С 1 января вступил в силу закон о регистрации транспортных средств, который предусматривает нанесение дополнительной маркировки в случае, если родная маркировка не читается или уничтожена коррозией в результате аварии или ремонта той детали машины, на которую нанесена, а также в случае противоправных действий третьих лиц, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на «РГ».

До вступления в силу данного закона с такими машинами было очень сложно собственнику. Машину нельзя было продать. Любое регистрационное действие заканчивалось криминалистической экспертизой. Сейчас на такие машины наносят дополнительную маркировку, по которой идентифицируют автомобиль сотрудники Госавтоинспекции.

Первый опыт нанесения такой маркировки уже есть.

Маркировка нанесена на автомобиль, который ранее был похищен и возвращен собственнику после обнаружения с измененными маркировочными обозначениями вследствие противоправных действий третьих лиц. После возвращения авто владельцу были проведены необходимые технические экспертизы, после которых он был идентифицирован, и было принято решение о нанесении на него дополнительной маркировки, сообщили в Госавтоиснпекции МВД РФ.

Напомним, что наносить дополнительную маркировку могут предприятия-изготовители транспортных средств, а также органы по сертификации и испытательные лаборатории, аккредитованные в соответствии с законодательством Российской Федерации на оценку соответствия продукции требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

Госавтоинспекция обращает внимание владельцев транспорта, которые намерены воспользоваться услугой по нанесению дополнительной маркировки, что следует убедиться в наличии у тех, кто ее предлагает, соответствующих полномочий. Для этого надо проверить, есть ли такая организация в соответствующем реестре на официальном сайте Минпромторга.

Надо сказать, что ее стоимость нанесения маркировки не регулируется и устанавливается тем, кто наносит ее. В общем, теперь даже поврежденный идентификационный номер автомобиля не будет проблемой для собственника машины.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]