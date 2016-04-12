Новое для автовладельцев: вновь придется «раскошелиться»

С 1 января 2020 года автовладельцы обязаны будут за свой счет наносить на кузов или раму машины специальную полицейскую маркировку в случаях, если идентификационные номера проржавели, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на “Ъ”.

Новое требование закреплено в постановлении правительства, которое подписал премьер Дмитрий Медведев, а также в законе о регистрации транспортных средств. Стоимость услуги пока неизвестна, эксперты предполагают, что промаркировать один автомобиль обойдется в 5–10 тыс. руб.

Дополнительная (полицейская) маркировка — нововведение, заложенное в законе «О госрегистрации транспортных средств», вступающем в силу с 1 января 2020 года. Если в ходе проверки автомобиля сотрудниками ГИБДД выяснится (допустим, в ходе регистрационных действий), что заводские идентификационные номера на кузове или раме прочитать невозможно (например, из-за коррозии, ремонта, подделки, ежегодно регистрируются 8–10 тыс. таких случаев), автовладелец должен будет за свой счет нанести дублирующую маркировку. МВД, ссылаясь на опыт Белоруссии и Нидерландов, предлагало ввести подобную процедуру еще в 2015 году ведомственным приказом, в итоге было решено закрепить ее федеральным законом.

В постановлении правительства детально описана процедура. После выявления проблемы на «несъемные части» (раму, кузов и т. д.) автомобиля устанавливаются бирки, пломбы или печати (для исключения случаев мошенничества), затем документы на автомобиль отправляются в ОВД. Полиция отправляет машину в экспертно-криминалистический центр. Если криминала не выявлено, при этом есть возможность установить заводской номер рамы и двигателя, принимается решение о нанесении полицейской маркировки.

Вопрос о стоимости услуги для граждан остается открытым. Эксперты оценили возможный разброс цен в 5 - 20 тыс. руб. Не исключено, что правительство впоследствии установит предельный тариф.

«Дороже 5–10 тыс. руб. услуга стоить не должна, — считает один из участников рынка, гендиректор компании "Услугиавто" Юрий Пархоменко. — На конечную цену влияет даже не сам процесс маркировки, а время, затраченное на оформление документов».

Нередко номера ржавеют из-за некачественного металла или слабой антикоррозионной заводской обработки, отмечает Пархоменко.

Эксперт по регистрации автомобилей Борис Ионов признает, что сейчас продать автомобиль с проблемными номерами довольно сложно — логично, что процедуру должен оплачивать владелец. «Гораздо удобнее, если бы маркировку наносили эксперты-криминалисты,— считает Ионов. — Действовал бы принцип "одного окна", при этом министерство на новой услуге могло бы заработать. Тем более что экспертно-криминалистических центров по России куда больше, чем испытательных лабораторий и заводов-изготовителей».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]