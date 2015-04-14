Автовладельцам предлагают «красивые номера» по 600 000 рублей

Автовладельцам разрешат покупать красивые номера через Госуслуги. Самые дорогие номера – с одинаковыми цифрами и буквами – будут стоить по 600 000 рублей. Номера можно будет оставлять за собой при продаже автомобиля и передавать по наследству, сообщают «Вести:Приморье».

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Drom.ru уточняет, выбрать красивый номер с любыми буквами и цифрами из доступных можно будет через Госуслуги. От номера будет зависеть размер госпошлины:

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⠀⠀⠀– 111, 222, 333, 444, 555, 666, 777, 888, 999 – 150 000 рублей с разными буквами и 600 000 рублей с одинаковыми;

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⠀⠀⠀– 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 – ‎100 000 рублей с разными буквами и 450 000 рублей с одинаковыми;

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⠀⠀⠀– 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009 – ‎100 000 рублей с разными буквами и 300 000 рублей с одинаковыми;

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⠀⠀⠀– 010, 020, 030, 040, 050, 060, 070, 080, 090 – ‎50 000 рублей с разными буквами и 150 000 рублей с одинаковыми;

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⠀⠀⠀– прочие цифровые сочетания с повторяющимися буквами – 200 000 рублей;

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⠀⠀⠀– при выборе любого номера, который система не считает красивым, – 5000 рублей;

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⠀⠀⠀– при выборе случайного сочетания – 2000 рублей.

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Если автовладелец продаёт машину, а номер хочет оставить себе, ему не придётся повторно платить пошлину. А если он продаёт машину вместе с номером, новый собственник будет обязан заплатить пошлину. В ином случае номер вернётся обратно на торги. Если владелец машины умирает, его наследник получает номер бесплатно (госпошлину снова платить не нужно).

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Участвовать в аукционах и бронировать номера могут только владельцы автомобилей. Предполагается, что это поможет защитить красивые номера от скупщиков. Однако выехать из автосалона на новой машине сразу с желаемым номером не получится: сначала её поставят на учёт с любым доступным, а уже потом автовладелец сможет приобрести себе тот, который захочет.

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Пакет законопроектов и проект постановления правительства прошли антикоррупционную экспертизу. Изменения должны вступить в силу 1 января 2022 года.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]