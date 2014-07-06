Платье за решетку: жительница Приморья едва не стала жертвой мошенников

Жительница Приморья едва не стала жертвой мошенников, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на РИА VladNews.

Как рассказала девушка, она выставила на продажу платье, после чего ей позвонил мужчина, якобы являющимся представителем магазина, сообщив, что пришлёт за платьем курьера. Покупку он решил оплатить сразу. Однако он сообщил, что оплатить наличными не сможет, так как является юридическим лицом.

«Договорились переводом на карту, и тут началось самое интересное, начали присылать мне коды для регистрации в приложении iPhon, которые от прям вытягивал. Хоть сообщение приходит и с 900, выглядит мутно (просто с юр. лицом имела дело, никаких кодов и проблем не возникало). Как сказала, что сначала позвоню в банк, бросил трубку», - рассказала девушка.

В паблике в Инстаграме предположили, что такой развод могут совершать граждане из мест не столь отдаленных

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]