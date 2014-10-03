«Крайние» на Крайнем: отменят ли льготы жителям Приморья

Нормативные документы, на основании которых работодатели разных форм собственности применяют районные коэффициенты и процентные надбавки при начислении заработной платы за работу в местностях с особыми климатическими условиями, могут быть изменены, сообщает «Вести: Приморье».

Проект постановления Правительства РФ «Об утверждении Перечня районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к районам Крайнего Севера, для целей предоставления государственных гарантий и компенсаций для лиц, работающих ‎и проживающих в этих районах и местностях, и о признании утратившим силу некоторых актов Правительства Российской Федерации, о признании недействующими ‎на территории Российской Федерации некоторых актов Совета Министров СССР» опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых документов и находится на стадии антикоррупционной экспертизы.

Относительно Приморского края ничего не изменилось. В перечне местностей, приравненных к Крайнему Северу, указаны: Дальнегорский, Кавалеровский, Ольгинский и Тернейский; Красноармейский районы: городское поселение «Востокское» и сельские поселения: Богуславецкое, Вострецовское, Дальнекутское, Измайлихинское, Мельничное, Рощинское и Таежненское.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]