Преступники похитили мотор за 800 тысяч рублей с катера в бухте Улисс
Во Владивостоке ведутся поиски преступников, похитивших дорогой подвесной мотор с катера в бухте Улисс. Злоумышленники проникли на территорию пирса ночью и вывезли похищенное на грузовом автомобиле.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на VL.ru, в полицию с сообщением о краже американского катерного мотора марки Mercury в районе Катерной обратился его владелец. По словам 41-летнего мужчины, он несколько дней не появлялся на пирсе, а когда вернулся, то обнаружил пропажу своего имущества.
Как выяснилось, вес похищенного мотора составил около 200 кг, поэтому, скорее всего, преступники вывезли его на грузовом автомобиле. Ущерб от действий воров составил почти 800 тысяч рублей.
Полицейские осмотрели место происшествия и приступили к поискам подозреваемых в краже. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также возможные очевидцы преступления.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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