У жителя таунхауса во Владивостоке похитили коллекцию дорогих часов и бутылку Dom Perignon
Проживающий в Ленинском районе горожанин обратился в полицию с сообщением о краже личного имущества из своего таунхауса. Добычей преступников стали различные часы известных мировых марок, ювелирные изделия и дорогие алкогольные напитки.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на VL.ru, кража произошла в дневное время 28 января на улице Жариковской, когда владельца жилища не было дома. Неизвестные преступники выдавили пластиковое окно на четвертом этаже и проникли в помещение, где провели обыск в поисках дорогих вещей.
В результате добычей злоумышленников стали различные элитные часы марок Tissot и Longies стоимостью от 50 000 до 100 000 рублей, золотые ювелирные изделия с бриллиантами, а также дорогой алкоголь премиум-класса из бара, включая бутылку шампанского Dom Perignon за 20 000 рублей.
Обнаруживший квартирную кражу горожанин сообщил о происшествии стражам порядка, которые осмотрели место преступления и приступили к поискам подозреваемых. Устанавливается сумма причиненного злоумышленниками ущерба.
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