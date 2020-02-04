У жителя таунхауса во Владивостоке похитили коллекцию дорогих часов и бутылку Dom Perignon

Проживающий в Ленинском районе горожанин обратился в полицию с сообщением о краже личного имущества из своего таунхауса. Добычей преступников стали различные часы известных мировых марок, ювелирные изделия и дорогие алкогольные напитки.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на VL.ru, кража произошла в дневное время 28 января на улице Жариковской, когда владельца жилища не было дома. Неизвестные преступники выдавили пластиковое окно на четвертом этаже и проникли в помещение, где провели обыск в поисках дорогих вещей.

В результате добычей злоумышленников стали различные элитные часы марок Tissot и Longies стоимостью от 50 000 до 100 000 рублей, золотые ювелирные изделия с бриллиантами, а также дорогой алкоголь премиум-класса из бара, включая бутылку шампанского Dom Perignon за 20 000 рублей.

Обнаруживший квартирную кражу горожанин сообщил о происшествии стражам порядка, которые осмотрели место преступления и приступили к поискам подозреваемых. Устанавливается сумма причиненного злоумышленниками ущерба.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru