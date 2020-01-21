13 главных врачей больниц и поликлиник Приморского края решили создать офис качества. Что включает в себя оригинальная система, которую называют ещё обновлённым медицинским менеджментом? Какими силами этот проект будет претворятся в жизнь, и чем он привлекателен для пациентов?

Ольга Перова, главный врач Владивостокской поликлиники №1: «Уважаемые коллеги! Мы собрались по внедрению внутреннего контроля качества в соответствии с приказами Росздравнадзора. Я хотела от вас услышать результаты нашей с вами работы».

Любая поликлиника для пациента - агрессивная среда. Особенно, её первый офис, регистратура. Там ведь не всегда люди с медицинским образованием, а их забрасывают вопросами. Как раз сейчас в первой владивостокской и решают, как избежать нервов с той и другой стороны.

Ирина Горбунова, замглавврача Владивостокской поликлиники №1, по лечебной работе: «У нас регистраторы ещё не приучены говорить чётко, согласно алгоритма. От него требуется: чётко спросить, какое время вас устраивает, к какому специалисту, что мы можем вам предложить… Там есть алгоритм разговорной речи. Мы этого хотим добиться. Пока народ к этому не готов».

Должность администратора, в медицинской среде её шутливо называют кабинетом: «Мне только спросить», очень востребована. Вопросов действительно много. И вовремя не полученный ответ может вызвать в лучшем случае недовольство, в худшем - жалобу в вышестоящие инстанции.

Ольга Перова, главный врач Владивостокской поликлиники №1: «Чтобы создать благодатную среду в агрессивной среде, для этого тоже нужны очень большие усилия, которые мы на это направляем. Это уменьшение времени ожидания пациента у врача. Это тоже не так просто организовать, это сложности, это внутреннее непонимание сотрудников: "Почему мы должны так делать?". Это должна быть определённая адаптация, мы должны пройти определённый период времени, все вместе, вот в чём дело».

Ещё совсем недавно, чтобы сдать кровь, люди, начиная с 8 утра толпились у лаборатории. Теперь приходят только к своему времени. Организована неотложная помощь остро- либо тяжело больным, а некоторые манипуляции, например, перевязки в кабинете хирургов, строго контролируются санэпидслужбой поликлиники. Есть и новинки в перечне дезинфицирующих средств, сберегающих здоровье и медицинского персонала.

Ольга Хмырова, заведующая санитарно-эпидемиологическим отделом Владивостокской поликлиники №1: «У нас все дезинфицирующие средства идут с минимальным запахом . Там нет хлорсодержащих. Еще в масках и с экраном, опасность снижается и доходит минимума».

В этом кабинете контролируют качество лечения пациента. И коллег медиков поддерживают методическими рекомендациями.

Ирина Конева, замглавврача по экспертизе временной нетрудоспособности Владивостокской поликлиники №1: «Ну и соответственно мы разрабатываем стандартные операционные системы, чтобы врачам было легче работать. Шаблоны по которым врачи могли бы лечить по клиническим рекомендациям».

Виктор Фисенко, зампредседателя правительства — министр здравоохранения Приморского края: «Вот есть такая шутливая фраза про то, как стать хорошим руководителем, «надо просто хорошим специалистам не мешать работать». Вот здесь действительно по некоторым направлениям, я вижу полную зрелость специалиста подхватить направление и тянуть его. Это вот то, чем отличается ПК».

Система менеджмента качества у коллег за рубежом, говорят специалисты, выстраивалась десятилетиями. Приморцы только в начале пути. Но пациентам уже сейчас хотелось бы стандартно высокого качества обслуживания в любой больнице и поликлинике.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]