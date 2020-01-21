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Пассажир украл огнетушитель из автобуса №31 во Владивостоке

Пассажир автобуса №31 украл новый огнетушитель, который стоил 2000 рублей. Компания-перевозчик будет подавать заявление в полицию, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на VL.ru.

Это произошло в период с 14.20 до 14.45 в пятницу, 17 января. Пассажир маршрутки № 31, который ехал из центра на Тихую, занял место на заднем сиденье рядом с огнетушителем. Мужчина достал из своей сумки ножницы, перерезал крепежный хомут, положил восьмикилограммовый огнетушитель в сумку и вышел на «Школьной».

Момент кражи сняла камера, установленная в салоне. Она запечатлела лицо злоумышленника и его одежду: черную шапку и куртку с капюшоном на меху. Руководители транспортной компании выложили запись в интернет, чтобы дать парню шанс вернуть украденное.

Однако он так и не объявился. Компания-перевозчик решила обратиться в правоохранительные органы. Стоимость огнетушителя составляет 2000 рублей.

Отметим, огнетушители закупали специально для новых автобусов Yutong, которые вышли на маршруты в ноябре 2019 года.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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