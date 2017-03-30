Во Владивостоке ищут злоумышленника: преступление зафиксировала видеокамера в автобусе

Во Владивостоке сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту кражи в автобусе № 82.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на VL.ru, инцидент произошёл 27 октября в 12:15 на остановке общественного транспорта «Запорожская». Водитель на время отлучился из транспортного средства, и этим воспользовался прохожий.

Момент кражи попал на камеру видеонаблюдения. На кадрах отчётливо видно, как мужчина, одетый в джинсы, чёрную куртку с капюшоном, в кепке и голубой медицинской маске сперва присматривался к водительскому месту. Он зашёл в салон, после чего резко вышел. Затем вернулся к передней двери, вошёл и забрал с водительского места сумку, после чего скрылся в неизвестном направлении.

Обнаруживший пропажу шофёр обратился в полицию. Как оказалось, в сумке находился паспорт на имя Аллирзо Алиева, водительское удостоверение, ключи и старый мобильный телефон от фирмы Nokia. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов пытаются установить личность вора.

С информацией об опознании преступника или о нахождении документов водителя просят обратиться по телефонам: 102 или 249-00-04.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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