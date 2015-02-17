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Несовершеннолетняя "закладчица" задержана с поличным во Владивостоке

Несовершеннолетняя "закладчица" задержана с поличным во Владивостоке

Фото: vostokmedia.com

17-летняя жительница Владивостока была застигнута врасплох сотрудниками правоохранительных органов при попытке сбыта наркотических средств - она делала «закладку» в одном из районов города Владивостока. 

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на СК РФ по Приморскому краю, по месту жительства задержанной, а также в местах хранения наркотических средств. Во  время обысков обнаружены и изъяты синтетические наркотические средства в крупном размере. 

Возбуждено уголовное дело по факту покушения на сбыт наркотического вещества в крупном размере, по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. 

Проводится комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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