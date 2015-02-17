Несовершеннолетняя "закладчица" задержана с поличным во Владивостоке
17-летняя жительница Владивостока была застигнута врасплох сотрудниками правоохранительных органов при попытке сбыта наркотических средств - она делала «закладку» в одном из районов города Владивостока.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на СК РФ по Приморскому краю, по месту жительства задержанной, а также в местах хранения наркотических средств. Во время обысков обнаружены и изъяты синтетические наркотические средства в крупном размере.
Возбуждено уголовное дело по факту покушения на сбыт наркотического вещества в крупном размере, по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ.
Проводится комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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