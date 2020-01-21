Мощная "пылевая буря" накрыла часть Владивостока (видео)
Во Владивостоке строители нового дома по адресу Кирова, 31 засыпали пылью все окрестности, сообщают подписчики WhatsApp "Вести: Приморье".
По словам наших авторов, четвертую неделю техника "вгрызается" в землю, что сопровождается постоянным гулом и тучами плотной пыли, которую ветер разносит по окрестностям. На кадрах видно, что припаркованные рядом со стройкой машины, детские площадки покрыты толстым слоем пыли. Люди в шоке и просят хоть какой-то реакции надзорных органов.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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