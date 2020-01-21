Новости Общество Видео Происшествия

Сегодня, 17:42
 

Мощная "пылевая буря" накрыла часть Владивостока (видео)

Мощная "пылевая буря" накрыла часть Владивостока (видео)

Во Владивостоке строители нового дома по адресу Кирова, 31 засыпали пылью все окрестности, сообщают подписчики WhatsApp "Вести: Приморье".

По словам наших авторов, четвертую неделю техника "вгрызается" в землю, что сопровождается постоянным гулом и тучами плотной пыли, которую ветер разносит по окрестностям. На кадрах видно, что припаркованные рядом со стройкой машины, детские площадки покрыты толстым слоем пыли. Люди в шоке и просят хоть какой-то реакции надзорных органов.

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Facebook,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:


Восток 24: Наши вести