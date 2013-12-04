Бензин становится дороже

В России наблюдается рост оптовых цен на бензин. Стоимость топлива АИ-95 с начала месяца выросла на 5%, до 45,8 тысячи рублей за тонну, а АИ-92 — на 2,3%, до 45,7 тысячи рублей, сообщает "Вести: Приморье". Розничные цены также увеличиваются, но значительно медленнее.

Основным фактором повышения цен стало увеличение акцизов на топливо с 1 января при одновременном снижении компенсаций по демпферной составляющей обратного акциза на нефть, - пишет ura.news. «Опасения вызывал существенный рост экспорта бензина с одновременным снижением объемов производства, из-за чего сокращаются поставки топлива на внутренний рынок», — отмечает «Коммерсант» со ссылкой на Российский топливный союз.

По данным исследовательской группы «Петромаркет», нефтеперерабатывающие заводы снижают загрузку из-за падения маржи переработки. Доля убыточной переработки нефти в декабре 2019-го могла превысить 55%. Таким образом, продолжается сокращения количества прибыльной переработки — в октябре 2019 года в убыток заводы переработали около 4 миллионов тонн (16% от общего количества сырья), в ноябре — 12,7 миллиона тонн (52,7% всего сырья).

Подобной ситуации ранее не наблюдалось, несмотря на то что и в предыдущие годы некоторые заводы сталкивались с убытками. Сейчас производители нефти сокращают количество перерабатываемого сырья, однако в 2020 году все равно продолжат перерабатывать много сырья себе в убыток.

На розничном рынке пока что не наблюдается сильного роста цен на топливо. С 13 по 17 января средние розничные цены на АИ-92 и АИ-95 выросли на две копейки — до 42,7 и 45,92 рубля за литр соответственно. В правительстве РФ в настоящий момент не видят предпосылок для внезапного резкого роста цен на топливо.

В Приморье цены на бензин немного выросли, сообщает vl.ru. Ситуация с ценами на бензин Владивостока по-прежнему остается болезненной. К сожалению, цены растут, и растут неуклонно, хоть и постепенно.

Еще совсем недавно самые низкие цены наблюдались на заправках «Роснефти», но сегодня ситуация выровнялась не в лучшую сторону, и «Роснефть» перестала отставать от своих конкурентов по уровню роста цен. С начала года выросла стоимость как дизельного топлива, так и бензина самой популярной у потребителей марки – АИ 92.

Если внимательно присмотреться к ценам на заправках Владивостока, то можно увидеть, что в течение последних месяцев стоимость топлива практически не менялась. 95-й и 98-й бензин если и дорожает, то незначительно. Заметней и быстрей дорожает самый популярный у потребителей бензин – 92-й. Видимо, это связано с внешним фактором рынка – сезонным увеличением спроса.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]