Конкуренция толкнула на преступление жительницу Лесозаводска
Следователями полиции города Лесозаводска направлено в суд дело об умышленном повреждении чужого имущества, сообщает "Вести: Приморье".
Летом 2018 года в отдел полиции города Лесозаводска обратилась местная предприниматель, которая заявила о том, что товары, которые она выставила на продажу на вещевом рынке города, кто-то испортил.
Полицейскими в ходе оперативно-разыскных мероприятий была установлена личность подозреваемой — хозяйка соседней торговой точки. Женщина пояснила, что сделала это из-за конкуренции.
Экспертизы доказали, что испорченные вещи были облиты серной кислотой. Причиненный ущерб оценен в 84,5 тысяч рублей, что квалифицируется как значительный размер.
Расследование завершено. Уголовное дело, возбужденное за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, передано в суд.
Санкция статьи предусматривает ответственность от штрафа в размере до 40 тысяч рублей, до исправительных работ на срок до 1 года или лишения свободы на срок до 2 лет, отметили в пресс-службе МО МВД России «Лесозаводский».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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