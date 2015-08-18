Конкуренция толкнула на преступление жительницу Лесозаводска

Следователями полиции города Лесозаводска направлено в суд дело об умышленном повреждении чужого имущества, сообщает "Вести: Приморье".

Летом 2018 года в отдел полиции города Лесозаводска обратилась местная предприниматель, которая заявила о том, что товары, которые она выставила на продажу на вещевом рынке города, кто-то испортил.

Полицейскими в ходе оперативно-разыскных мероприятий была установлена личность подозреваемой — хозяйка соседней торговой точки. Женщина пояснила, что сделала это из-за конкуренции.

Экспертизы доказали, что испорченные вещи были облиты серной кислотой. Причиненный ущерб оценен в 84,5 тысяч рублей, что квалифицируется как значительный размер.

Расследование завершено. Уголовное дело, возбужденное за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, передано в суд.

Санкция статьи предусматривает ответственность от штрафа в размере до 40 тысяч рублей, до исправительных работ на срок до 1 года или лишения свободы на срок до 2 лет, отметили в пресс-службе МО МВД России «Лесозаводский».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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