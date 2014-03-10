Мнение эксперта: В пунктах пропуска ведется постоянный контроль
Елена Аббасова, начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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