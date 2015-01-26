Сроки перечисления маткапитала сократят вдвое

Минтруд начал работу над реализацией предложения президента России Владимира Путина о введении материнского капитала на первого ребенка, сообщает "Вести: Приморье".

Ведомство готовит изменения в закон и ведет подсчеты необходимых финансовых средств. В частности Минтруд предложил вдвое сократить сроки перечисления средств маткапитала в банк.

«Мы работаем над реализацией предложений президента, прозвучавших в послании Федеральному собранию», — рассказала ТАСС замминистра труда и социальной защиты Светлана Петрова. По ее словам, рождение ребенка — это вызов для любой семьи, но люди, как правило, подходят к этому ответственно.

Помимо этого Минтруд готовит предложения по сокращению вдвое с 45 дней срока перечисления средств материнского капитала в банк. Как отметила Петрова, также сейчас обсуждается проблема с уплатой средств маткапитала в качестве первого взноса по ипотеке.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]