Сроки перечисления маткапитала сократят вдвое
Минтруд начал работу над реализацией предложения президента России Владимира Путина о введении материнского капитала на первого ребенка, сообщает "Вести: Приморье".
Ведомство готовит изменения в закон и ведет подсчеты необходимых финансовых средств. В частности Минтруд предложил вдвое сократить сроки перечисления средств маткапитала в банк.
«Мы работаем над реализацией предложений президента, прозвучавших в послании Федеральному собранию», — рассказала ТАСС замминистра труда и социальной защиты Светлана Петрова. По ее словам, рождение ребенка — это вызов для любой семьи, но люди, как правило, подходят к этому ответственно.
Помимо этого Минтруд готовит предложения по сокращению вдвое с 45 дней срока перечисления средств материнского капитала в банк. Как отметила Петрова, также сейчас обсуждается проблема с уплатой средств маткапитала в качестве первого взноса по ипотеке.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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