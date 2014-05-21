Виноград из Франции попал под карантин

Россельхознадзор вводит запрет на ввоз посадочного материала из двух французских питомников, сообщает "Вести: Приморье".

Специалистами Россельхознадзора во время контроля посадочного материала во Французской Республике на саженцах винограда был выявлен карантинный для стран-членов ЕАЭС объект – возбудитель бактериального увядания винограда.

В связи с этим Россельхознадзором вводится запрет на ввоз в Россию саженцев винограда из питомников SARL PEPINIERES DU VIEUX PUIT (Lieu-dit Réaud, 33860 Reignac, France) и RICHTER INTERNATIONAL (735 Bvd du comte d`Orange, 84260 SARRIANS, France), отметили в пресс-службе ведомства.

Такая мера принята в целях предотвращения интродукции на территорию Российской Федерации указанного объекта, а также в рамках пункта 1 статьи VII Международной конвенции по карантину и защите растений, пункта 40 статьи 2 и пункта 1 статьи 17 Федерального закона от 21.07.2014 № 206-ФЗ «О карантине растений».

Для справки:

Возбудитель бактериального увядания винограда поражает виноградные насаждения, приводя их к полной гибели. Основной источник распространения инфекции – зараженный посадочный материал.

Первичная инфекция возникает, главным образом, на побегах лозы первого и второго года жизни, на листьях, цветах и ягодах. Патоген также легко передается при обрезке лишних ветвей и проникает внутрь здоровой ткани в основном через раны, порезы, чему способствует сырая и ветреная погода. В начале лета бактерии распространяются и на другие побеги. Развитию заболевания способствуют теплые и влажные условия, особенно орошение дождеванием. Бактерия способна сохранять жизнеспособность в древесине и может распространяться зараженными инструментами при обрезке. Первичная инфекция на отдельных растениях винограда распространяется затем на другие ряды.

Обладая большим латентным периодом, возбудитель бактериального увядания винограда по истечению ряда лет при наступлении благоприятных для него погодных условий дает вспышку заболевания.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]