Созданный в Приморье Экспертный совет подготовит предложения и дополнения по поправкам в Конституцию

Во Владивостоке прошло заседание Общественной палаты Приморского края, где председатель краевого Законодательного собрания, член рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию России Александр Ролик рассказал детали о том, как проходит подготовка к голосованию.

Итогом встречи стало создание Экспертного совета, который подготовит предложения и дополнения по поправкам в Конституцию.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]