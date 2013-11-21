Созданный в Приморье Экспертный совет подготовит предложения и дополнения по поправкам в Конституцию
Во Владивостоке прошло заседание Общественной палаты Приморского края, где председатель краевого Законодательного собрания, член рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию России Александр Ролик рассказал детали о том, как проходит подготовка к голосованию.
Итогом встречи стало создание Экспертного совета, который подготовит предложения и дополнения по поправкам в Конституцию.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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