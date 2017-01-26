Любителей рыбалки предупреждают о надвигающейся опасности

Главное управление МЧС России по Приморскому краю предупреждает: возможен вынос ледового поля в открытую часть залива Петра Великого, сообщает "Вести: Приморье".

Вечером 28 января и в течение следующих суток под действием сильного ветра в Амурском и Уссурийском ожидается частичный взлом припайного льда и вынос ледовых полей в открытую часть залива Петра Великого.

Любителям подлёдной рыбалки, а также всем жителям и гостям города рекомендовано в данный период не выходить на ледовое поле. Выезд автомашин на лёд категорически запрещен, отметили в пресс-службе ведомства.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]