Любителей рыбалки предупреждают о надвигающейся опасности
Главное управление МЧС России по Приморскому краю предупреждает: возможен вынос ледового поля в открытую часть залива Петра Великого, сообщает "Вести: Приморье".
Вечером 28 января и в течение следующих суток под действием сильного ветра в Амурском и Уссурийском ожидается частичный взлом припайного льда и вынос ледовых полей в открытую часть залива Петра Великого.
Любителям подлёдной рыбалки, а также всем жителям и гостям города рекомендовано в данный период не выходить на ледовое поле. Выезд автомашин на лёд категорически запрещен, отметили в пресс-службе ведомства.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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