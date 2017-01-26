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Останьтесь завтра дома: рыбаков предупреждают об опасности

Останьтесь завтра дома: рыбаков предупреждают об опасности

Источник фото: pixabay.com

Главное управление МЧС России по Приморскому краю предупреждает: возможен вынос ледового поля в открытую часть залива Петра Великого, сообщают "Вести:Приморье".

Во второй половине ночи и днём 11 февраля под действием сильного ветра в Амурском и Уссурийском заливах ожидается частичный взлом тонкого припайного льда, образование трещин и вынос ледовых полей в открытую часть залива Петра Великого.

Любителям подлёдной рыбалки, а также всем жителям и гостям города рекомендовано в данный период не выходить на ледовое поле.

Выезд автомашин на лёд категорически запрещен!

Единый телефон пожарных и спасателей 101.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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