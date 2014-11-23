Россиянам не нравится помпезность мероприятий, приуроченных ко Дню Победы
Россиянам не нравится милитаризм и помпезность мероприятий, приуроченных ко Дню Победы. Однако сам праздник остается для них одним из самых важных, следует из опроса Института прикладных политических исследований НИУ ВШЭ, сообщает "Вести: Приморье".
«Участников исследования не устраивает милитаристский уклон и помпезность мероприятий», — сообщает «Коммерсант». Некоторые участники опроса отметили, что им не нравится излишний пафос вокруг 9 Мая, когда на машинах пишут «1941—1945, можем повторить» или «На Берлин!». Один из респондентов заявил, что ему не нравится, что символом праздника — георгиевскими ленточками — украшают даже бутылки с водкой.
Также в ходе опроса выяснилось, что многие россияне знают праздники не по названию, а по дате. Для большого количества респондентов они важны как дополнительный выходной.
Исследование выявляло, соответствует ли «содержательное наполнение мероприятий, приуроченных к государственным праздникам», общественному запросу. Опрос проводился с июня по сентябрь 2019 года в Башкирии, Бурятии, Калининграде, а также в Приморье, Ставрополье и на Алтае.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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