Владивосток вошел в топ-10 рейтинга самых недоверчивых городов страны
По данным федерального социологического опроса, проведенного в ноябре 2019 года независимым агентством Zoom Market, самыми недоверчивыми городам РФ стали: Москва, Омск и Екатеринбург, - сообщают "Вести: Приморье".
Респондентам задавали три вопроса: вы верите незнакомым людям? К вам просто войти в доверие? Вы считаете себя доверчивым человеком?
89% респондентов, попавших в выборку, слышали о нечестном поведении, обманах, махинациях и т.п., а 6% респондентов сами становились жертвами обманщиков и аферистов.
Владивосток занял 7 место в рейтинге самых недоверчивых жителей.
Эксперты отмечают, что недоверие в людях чаще всего формируется, тогда, когда они находятся в большом потоке информации об обманах, и доверчивые люди — это сейчас редкость, обусловленная тем, что в мире много обмана, сейчас намного сложно отделить по настоящему доверчивых людей и просто рациональных.
Опрос проводился в 25 городах РФ по методу личных интервью среди мужчин и женщин. Общая выборка составила 3000 респондентов.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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