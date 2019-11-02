Новости Общество Интересно

Сегодня, 04:37
 

Владивосток попал в рейтинг самых "татуированных городов"

Владивосток попал в рейтинг самых "татуированных городов"

Фото: inkppl.com

По данным федерального социологического опроса, проведенного в октябре 2019 года независимым агентством ZOOM MARKET, больше всего татуировок у жителей Челябинска, Москвы и Санкт-Петербурга, а Владивосток не вошел даже в десятку, — сообщают «Вести: Приморье» .

 Респондентам задавали три вопроса:  как вы относитесь к татуировкам,  с чем у вас ассоциируются татуировки и есть ли у вас татуировки. 

Пятерка лидеров среди российских городов: Челябинск, Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Брянск.  Владивосток на 14-м месте.

По данным агентства, только 21% опрошенных респондентов положительно относятся к татуировкам, 36% отрицательно, а 43% нейтрально.

 У большинства жителей РФ татуировки ассоциируются с современной молодежью (39%) – в частностью с девушками, у 26% — с местами лишения свободы, со службой в армии связывают тату 18% россиян, а различными музыкантами — 11%, с барменами  — 4% и 2% прочих вариантов.

 Опрос проводился в 25 городах РФ по методу личных интервью среди мужчин и женщин. Общая выборка составила 3000 респондентов.

 

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать

"Вести: Приморье" в Instagram —
подпишитесь на самые актуальные и интересные новости!

Загрузка...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:


Восток 24: Наши вести









Отдых у моря