Владивосток попал в рейтинг самых "татуированных городов"
По данным федерального социологического опроса, проведенного в октябре 2019 года независимым агентством ZOOM MARKET, больше всего татуировок у жителей Челябинска, Москвы и Санкт-Петербурга, а Владивосток не вошел даже в десятку, — сообщают «Вести: Приморье» .
Респондентам задавали три вопроса: как вы относитесь к татуировкам, с чем у вас ассоциируются татуировки и есть ли у вас татуировки.
Пятерка лидеров среди российских городов: Челябинск, Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Брянск. Владивосток на 14-м месте.
По данным агентства, только 21% опрошенных респондентов положительно относятся к татуировкам, 36% отрицательно, а 43% нейтрально.
У большинства жителей РФ татуировки ассоциируются с современной молодежью (39%) – в частностью с девушками, у 26% — с местами лишения свободы, со службой в армии связывают тату 18% россиян, а различными музыкантами — 11%, с барменами — 4% и 2% прочих вариантов.
Опрос проводился в 25 городах РФ по методу личных интервью среди мужчин и женщин. Общая выборка составила 3000 респондентов.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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