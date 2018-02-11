Владивосток попал в Топ-10 самых высокомерных городов страны

По данным федерального социологического опроса, проведённого в сентябре 2019 года независимым агентством Zoom market, Владивосток на 10-м месте в рейтинге самых высокомерных городов, — делятся «Вести: Приморье» результатами опроса.

По данным Zoom market, самые высокомерные люди живут в Воронеже, Санкт-Петербурге и Казани. Столица ДВФО попала в топ-10 на последнее место. Хабаровск занял 22 строку.

Респондентам задавали шесть вопросов: Вы считаете себя в чем-то лучше других? Вы легко признаете свои ошибки? Вы спокойно воспринимаете критику? Вы прислушивайтесь к чужому мнению? Вы можете признать, что другие также умны или умнее Вас? Вы оцениваете социальный статус другого человека?

Андрей Штыров, коммерческий директор агентства, уточнил, что при прямом вопросе о том, считает ли человек себя высокомерным - 93% респондентов, попавших в выборку, ответили отрицательно.

Эксперт отметил, что высокомерие говорит обычно о двух взаимосвязанных вещах: нестабильной самооценке и зависимости от чужой оценки, но при этом часто появляется и за счёт серьёзных достижений и осознания того, что индивид смог получить то, что не смогли остальные.

Опрос проводился по методу личных интервью. Общая выборка составила 3000 интервью.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]