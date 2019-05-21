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Жители Владивостока скучают по «лихим девяностым»

Жители Владивостока скучают по «лихим девяностым»

Фото: Кадр из фильма "Спец"


Агентство Zoom Market составило рейтинг городов РФ, скучающих по 90-м. Владивосток попал в топ-10, — передают «Вести: Приморье».

По данным федерального социологического исследования, проведенного в ноябре 2019 года независимым исследовательским агентством Zoom Market, по 90-м скучают лишь 3% жителей России.

При этом Владивосток попал на 9 место в рейтинге самых ностальгирующих городов.

Коммерческий директор агентства  Андрей Штыров  уточнил, что у большинства (47%) девяностые годы ассоциируются с бедностью, у 34% - с организованной преступностью, у 16% - алкоголизмом и наркоманией. Лишь у 2% опрошенных они ассоциируются с возможностями и у 1% - со свободой.

Эксперт отметил, что только 3% из опрошенных россиян хотели, чтобы 90-е годы вернулись в Россию.

Опрос проводился по методу личных интервью в 27 городах России. Общая выборка составила 3240 респондентов. В опросе приняли участие респонденты в возрасте от 35 до 73 лет.

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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