Кошки vs собаки: Владивосток выбирает усатых-полосатых
В рейтинге «кошачьих» городов столица Дальнего Востока занимает 6-е место, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на исследование Zoom Market.
По данным федерального социологического опроса, проведенного в ноябре 2019 года независимой исследовательской компанией Zoom Market, из домашних животных 66% россиян предпочитают заводить кошек, 29% - собак и лишь 5% - прочих, других домашних питомцев.
В опросе приняли участие только те россияне, у которых есть домашние животные.
Опрос проводился в 22 городах РФ по методу личных интервью. В опросе приняли участие 2640 респондентов, которые держат дома домашних животных.
По итогам опроса Владивосток занял 6 место в списке городов, где предпочитают держать дома кошек. Самым главным "кошачьим" городом стала Астрахань.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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