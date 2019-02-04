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Кошки vs собаки: Владивосток выбирает усатых-полосатых

Кошки vs собаки: Владивосток выбирает усатых-полосатых


В рейтинге «кошачьих» городов столица Дальнего Востока занимает 6-е место, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на исследование Zoom Market.

По данным федерального социологического опроса, проведенного в ноябре 2019 года независимой исследовательской компанией Zoom Market, из домашних животных 66% россиян предпочитают заводить кошек, 29% - собак и лишь 5% - прочих, других домашних питомцев.

 

 В опросе приняли участие только те россияне, у которых есть домашние животные.

Опрос проводился в 22 городах РФ по методу личных интервью. В опросе приняли участие 2640 респондентов, которые держат дома домашних животных.

По итогам опроса Владивосток занял 6 место в списке городов, где предпочитают держать дома кошек. Самым главным "кошачьим" городом стала Астрахань.  

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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