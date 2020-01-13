Ответственного за «мусорную реформу» назначил новый премьер правительства

Премьер правительства Михаил Мишустин назначил генеральным директором «Российского экологического оператора» (РЭО, куратор «мусорной» реформы) Илью Гудкова. Как указано в распоряжении премьера, контракт с ним подписан на три года, сообщает "Вести: Приморье".

«Назначить Гудкова Илью Эдуардовича генеральным директором публично-правовой компании по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами „Российский экологический оператор“ сроком на три года», — сказано в документе.

Ранее были досрочно прекращены полномочия прежнего гендиректора Дениса Буцаева, пишет «Росбалт». Перед увольнением Буцаев предлагал правительству ввести экономическое поощрение за раздельный сбор батареек.

Отметим, «мусорная реформа» началась в стране год назад. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным. перед новым главой РЭО стоит задача значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов, а также решить вопрос с незаконными свалками. Предполагается, что к 2024 году на переработку будет отправляться 36% бытового мусора вместо нынешних 7%.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]