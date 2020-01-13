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Ответственного за «мусорную реформу» назначил новый премьер правительства

Ответственного за «мусорную реформу» назначил новый премьер правительства

Премьер правительства Михаил Мишустин назначил генеральным директором «Российского экологического оператора» (РЭО, куратор «мусорной» реформы) Илью Гудкова. Как указано в распоряжении премьера, контракт с ним подписан на три года, сообщает "Вести: Приморье".

«Назначить Гудкова Илью Эдуардовича генеральным директором публично-правовой компании по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами „Российский экологический оператор“ сроком на три года», — сказано в документе.

Ранее были досрочно прекращены полномочия прежнего гендиректора Дениса Буцаева, пишет «Росбалт». Перед увольнением Буцаев предлагал правительству ввести экономическое поощрение за раздельный сбор батареек.

Отметим, «мусорная реформа» началась в стране год назад. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным. перед новым главой РЭО стоит задача значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов, а также решить вопрос с незаконными свалками. Предполагается, что к 2024 году на переработку будет отправляться 36% бытового мусора вместо нынешних 7%.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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