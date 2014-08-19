Во Владивостоке ищут свидетелей ДТП с участием двух внедорожников и пассажирского автобуса
ДТП с участием двух внедорожников и пассажирского автобуса в районе Академгородка спровоцировало сегодня утром пробку от развязки низководного моста.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru, около 7.00 часов в районе остановки «Академическая» по направлению к центру Владивостока столкнулись Mitsubishi Pajero Mini и Toyota Land Cruiser 100. В ДТП также пострадал пассажирский автобус маршрута № 1.
Авария на две полосы из трех сильно затруднила и без того плотное утреннее движение. Оба автомобиля своим ходом покинуть место аварии не смогли.
Машины с проезжей части убрали только около 9.30 утра. Участники ДТП ищут свидетелей, чтобы установить, кто спровоцировал столкновение.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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