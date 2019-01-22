Анонс на 30 января
30 января в 17.30 - Приморская краевая картинная галерея (ул. Алеутская, 12) лекция «Град Петров. Формирование градостроительного облика Санкт-Петербурга в царствование императора Петра Великого».
30 января в 18.30 – Приморский академический краевой драматический театр имени М. Горького (Светланская, 49) – премьера спектакля «Гордость и предубеждение».
30 января в 19.00 – клуб «Водолей» (Суханова, 3) – отборочный тур рэп-батла Hustle & Flow.
30 января в 19.00 – Приморская сцена Мариинского театра (Фастовская, 20) – балет «Жизель».
30 января – День Деда Мороза и Снегурочки.
30 января – Всемирный день принцессы Анастасии.
30 января – День красных стрелочек, показывающих на юг.
30 января – Школьный день ненасилия и мира.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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