Квоты на рабочих из КНР на достройку Hyatt не дают из-за коронавируса

Вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев заявил, что квоты на привлечение китайских строителей на достройку Hyatt во Владивостоке не выдадут до разрешения ситуации с коронавирусом.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на РИА Новости, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым коронавирусом в Китае, достигло 5974 человек, 132 скончались.

Представитель инвестора сообщил Трутневу на осмотре гостиницы, что сейчас на объекте работают 50 человек, со следующего месяца планируется вывести на объект порядка 500 граждан КНР. "Для этого обсуждаем вопрос получения квот. Переговоры с китайцами ведут 7 компаний", - сказал представитель инвестора.

"Я думаю, что вы не получите эти квоты, пока мы не разберемся с коронавирусом", - отметил Трутнев.



В апреле 2019 года "Парк-отель "Бурдугуз" купил на аукционе за 3,7 миллиарда рублей два недостроенных отеля Hyatt во Владивостоке.

Hyatt — первый во Владивостоке отель высшего класса. Строительство двух пятизвездочных гостиниц началось в рамках подготовки к саммиту АТЭС-2012, однако не было завершено в срок. Стоимость объектов постоянно повышалась из-за ошибок в проектировании. Экс-директор компании-подрядчика "Наш дом — Приморье" Марина Ломакина обвиняется в злоупотреблении полномочиями при строительстве гостиницы. В результате проверок строительства гостиниц было заведено уголовное дело о халатности.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]