Двое жителей Владивостока пытались продать "связи в ФСБ" за 1,7 млн. рублей

Двое жителей Владивостока предстанут перед судом за покушение на мошенничество в особо крупном размере, - сообщает "Вести: Приморье". Обвининтельное заключение передано на рассмотрение во Фрунзенский районный суд Владивостока.

По данным прокуратуры края, один из фигурантов, располагая сведениями о том, что в правоохранительные органы края в отношении местного предпринимателя направлено заявление о привлечении его к уголовной ответственности в связи с неисполнением долговых обязательств, решил воспользоваться этим в корыстных целях.

Для реализации задуманного он вступил в преступный сговор со своим знакомым, являвшимся бывшим работником указанного предпринимателя.

Сообщники убедили потерпевшего в серьезности проводимой правоохранительными органами в отношении него проверки, и, ссылаясь на якобы имеющиеся связи среди сотрудников ФСБ и МВД, предложили стать посредниками в передаче им взяток в размере 1 млн 700 тыс. рублей за прекращение проверки.

В ходе проведенных сотрудниками УФСБ России по Приморскому краю оперативно-розыскных мероприятий один из обвиняемых задержан при получении части денежных средств в размере 100 тыс. рублей, а также муляжа, имитирующего 1 млн 500 тыс. рублей. Впоследствии был задержан и его сообщник.

Фигуранты вину в совершении инкриминируемого им деяния признали в полном объеме.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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