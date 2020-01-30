Вузы Приморья продлили каникулы для китайских студентов из-за коронавируса

В приморских вузах продлили зимние каникулы для китайских студентов до 1 марта. Подобное решение приняли уже четыре образовательные организации из шести, где учатся граждане КНР.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края, соответствующий приказ ректора вышел в Дальневосточном государственном институте искусств – учебный семестр для китайских студентов начнется здесь только 1 марта. В настоящее время в вузе обучаются около 140 человек из КНР.

Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет, где учатся 430 студентов из Китая, также пригласит учащихся на занятия только 1 марта.

В Тихоокеанском государственном медицинском университете, где обучаются студенты из разных стран мира, числятся всего 2 студента из Китая. В настоящее время обучающиеся предупреждены, что в связи с нарастающими опасениями и риском заражения коронавирусом, китайские студенты, получающие образование в ТГМУ и выехавшие на территорию КНР, продолжат свое обучение дистанционно до 1 марта.

«В Тихоокеанском государственном медицинском университете уже не первый год практикуется электронное образование. Дистанционные формы обучения позволяют в полном объеме получать студенту необходимые знания и умения в соответствии с программой», – отметили в вузе.

Подчеркнуто, что ни одного студента из КНР за последний период в вуз не прибыло. В университете в полной мере реализуется комплекс противоэпидемических мероприятий в соответствии с распоряжением Роспотребнадзора по Приморскому краю.

В Морском государственном университете имени адмирала Невельского также подписано распоряжение о продлении каникул для китайских студентов, которые уехали на праздники, до 1 марта.

В Дальневосточном федеральном университете, где обучается около 1500 студентов из Китая, соответствующее решение официально пока не принято.

Подобная ситуация сложилась и во Владивостокском государственном университете экономики и сервиса. В вузе числятся около 400 китайских студентов.

«В настоящее время в вузах Приморского края по образовательных программам и на подготовительных курсах обучаются около 2500 китайских студентов. Решение о продлении зимних каникул для них каждый вуз принимает самостоятельно. Мы, со своей стороны, можем выступать только с соответствующими рекомендациями», – подчеркнула заместитель председателя Правительства – министр образования Приморского края Наталья Бондаренко.

Отметим, в Приморье предпринимаются сейчас все меры для предотвращения возможной вспышки опасной вирусной инфекции – коронавируса. В частности, до окончания празднования китайского Нового года – 1 февраля – приостановлена деятельность автомобильных пунктов пропуска. Прекращена выдача разрешений на все туры в Китай. Об этом заявили на заседании краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям в среду, 29 января.

«Специалистами Роспотребнадзора с 1 января организован усиленный санитарно-карантинный контроль за лицами, которые въезжают из-за рубежа, в том числе из Китайской Народной Республики. В автомобильных и морских пунктах пропуска он осуществляется при помощи переносных тепловизоров, в аэропорту с 14 января введен двойной контроль – там установлен стационарный тепловизор и дополнительно специалисты выходят на борт воздушного судна с целью измерения температуры пассажиров, которые прилетели из других стран», – заявила руководитель территориального управления Роспотребнадзора по Приморскому краю Татьяна Детковская

Всего, по словам Татьяны Детсковской, в период с 1 по 28 января сотрудники Роспотребнадзора досмотрели 121 000 человек, в том числе 75 000 пассажиров, прилетевших из КНР.

«В ходе санитарно-карантинного контроля выявлено 13 человек с подозрением на инфекционное заболевание, 4 из них – с признаками острых респираторных заболеваний, 9 – с подозрением на обострения соматических заболеваний. Все пассажиры прошли лабораторное исследование с применением тест-систем, которые способны определить», – уточнила руководитель территориального управления.

Напомним, ранее Приморский край получил тест-системы на выявление коронавируса. Все необходимые анализы проводят специалисты Роспотребнадзора.

Как сообщалось, вспышка пневмонии в китайском городе Ухань началась в середине декабря 2019 года, возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус. Всего с декабря прошлого года в стране зафиксировано 7 тыс. 711 случаев заболевания пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, скончались 170 человек. Кроме того, случаи заболевания зафиксированы в таких странах, как Таиланд, Австралия, Сингапур, Япония, США, Малайзия, Германия, Франция и Финляндия.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]