Следком проводит проверку по факту бездействия должностных лиц в связи с нападением бездомных собак на детей

В Артемовском городском округе бродячие собаки нападают на детей. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на СК РФ по Приморскому краю, по предварительным данным, от нападений бродячих собак пострадало несколько несовершеннолетних граждан города Артема. Согласно действующему законодательству, обязанность регулировать численность бродячих животных и их содержание возложена на органы местного самоуправления.

В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, по результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Видеосюжет о нападении собак на жителей Артемовского городского округа показали "Вести: Приморье" 29 января 2020 года в программе "Вести: Приморье".

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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